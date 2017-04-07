W飯店命案 土豪哥聲請傳11證人 辯未供毒

W飯店郭姓小模毒趴命案，台北地方法院今(7)日再度開庭審理，被告「土豪哥」朱家龍的委任律師，當庭聲請傳喚事發當時在場的11人作證，以證明飯店房間桌上含毒品的軟糖、梅片不是土豪哥放的任人取用。

郭姓女模去年12月7日早上身披浴袍，意識模糊，在江姓與洪姓男子、劉姓女子等人攙扶下，從WHOTEL搭計程車前往國泰綜合醫院治療，隨後轉往台北榮民總醫院急救，仍宣告不治。案發後檢察官認定朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學涉犯轉讓偽藥、禁藥致死罪嫌；江哲瑋、張子奕涉犯販賣毒品罪嫌，陳秉澤涉犯湮滅他人刑事證據罪嫌起訴6人，並對朱家龍求重刑12年，洪聖晏求刑11年半。

法官上午就朱家龍、洪聖晏及蔡逸學被控轉讓偽藥、禁藥致死部分，進行準備程序。朱家龍沒有多說話，全部委由律師回答。朱的律師爭執咖啡包、軟糖及梅片等物是否含有毒品，為證明朱家龍是否將軟糖、梅片毒品放在房間桌上，聲請傳喚當日在房內的楊昕瑜、湯芷羚、劉嘉欣3人；還另傳喚江哲瑋說明，當天帶梅片到房內情形；傳張子奕說明有無販賣咖啡包給朱家龍，另傳喚當天為郭姓女模打排毒針的密醫吳柏澂及與郭女曾互傳訊息的蔡姓女子，總共11人。

另外，洪聖晏昨日出庭作證曾說，和朱家龍等人一度離開飯店，去吃燒肉當消夜，受朱所託，以8000元買毒咖啡包，但上午洪出庭卻改口否認。法官當場質問「昨天作偽證，所言是虛構的嗎？」洪聖晏楞了一下答稱不是虛構，他要和新委任的律師討論，洪的律師說，他以為是洪出錢，其實是朱出錢，自己搞錯了。

公訴檢察官則聲請傳喚北檢法醫師李世宗，就郭姓女模死亡時的血液、尿液含混合多種藥（毒）品成分足以致死，證明與朱家龍等人提供毒品有因果關係。

(中時)