疑爆胎釀禍 聯結車駕駛輕傷

聯結車駕駛在國道上疑發生爆胎，衝撞一旁的護欄。(高錦如翻攝)

今(7日)上午10點多在中山高民雄交流道北上車道257路段發生車禍，一台聯結車疑爆胎，先衝撞護欄後，車身打橫在國道上，由於撞擊力道過猛，導致車頭全毀、擋風玻璃全碎，現場物品散落一地。所幸駕駛僅輕傷無礙，至於事發詳細原因仍待警方調查。

據現場民眾指出，聯結車駕駛在行經途中，察覺輪胎有異，下一秒就發生爆胎意外，讓駕駛措手不及，因此衝撞一旁的護欄，車身打橫在國道上，造成交通大打結。

(中時)