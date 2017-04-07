MLB》黑暗騎士復出 飆速155Km奪勝

「黑暗騎士」哈維。(美聯社資料照)

(01:15補充 「黑暗騎士」綽號的由來)大都會昔日王牌、「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)，去年7月動刀後，今正式回到大聯盟賽場，對勇士先發6.2局，只被敲出3支安打，失2分，踏出完美一步。哈維今天完全封鎖勇士隊打擊，僅被道奇前強打、第4棒坎普(Matt Kemp)敲出兩發陽春彈。最快球速達96.2哩(約155公里)，只用77球，包括55好球，漂亮奪下勝投。

哈維的大聯盟之路波折，2013年接受右手韌帶移植手術，2014年全季報銷；2015年繳出13勝8敗，自責分率2.71，奪下國聯東山再起獎，並帶領大都會打進世界大賽。2016年7月，沒想到罹患胸廓出口症候群，手指跟肩膀沒力，只好停賽治療。今年春訓總算復出，只投18.1局，苦吞4敗，自責分率高達5.89。

哈維2012年登上大聯盟，7月某場面對響尾蛇重炮手，投5.1局，狂飆11次三振，無失分，讓人看到大都會希望；新人年繳出3勝5敗，但自責分率是夠水準的2.73。隔年《運動畫刊》為哈維製作特輯，標題是〈來自高譚市的黑暗騎士〉，引用蝙蝠俠的氣勢，描述他扮演球隊救世主的角色。

(中時電子報)