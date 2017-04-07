萬華區中華路舊式集合住宅火警 兩百餘人撤離

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警消獲報抵現場時大火燃燒猛烈、濃煙密布。（郭吉銓攝）

警消獲報抵現場時大火燃燒猛烈、濃煙密布，因傳出多名住戶受困，警消不敢大意，提升為四級火警。（圖為民眾提供）

警消趕緊將嗆傷民眾送醫。(郭吉銓攝）

現場大火燃燒猛烈、濃煙密布，警消布水線射水搶救。（郭吉銓攝）

火勢在一個小時內撲滅，住戶皆順利逃出，詳細起火原因待調查。(郭吉銓攝）

適逢上班上課時間，許多家長為孩童戴上口罩撤離家園。(郭吉銓攝）

一名住戶在自宅鐵窗旁等待救援。(郭吉銓攝）

警消在一個小時內控制火勢，但濃煙在連棟住宅內亂竄，另一側公寓還有許多民眾待救。（郭吉銓攝）

不少住宅民眾受不了在連棟住宅內亂竄的濃煙，拿衣服嗚住口鼻。(郭吉銓攝）

台北市萬華區中華路舊式集合住宅7日清晨發生大火，造成百名住戶撤離，8位民眾嗆傷送醫；警消獲報抵現場時大火燃燒猛烈、濃煙密布，因傳出多名住戶受困，警消不敢大意，提升為四級火警，共增派33輛消防車、9輛救護車，百名警義消趕抵現場救火 ，火勢在一個小時內撲滅，住戶皆順利逃出，詳細起火原因待調查。

(中時)