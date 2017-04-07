美對敘利亞發射飛彈 蔡總統府內聽簡報
美國總統川普下令對敘利亞發射戰斧飛彈，總統蔡英文早上在總統府內聽取國安系統簡報敘利亞相關情勢。
美國國防部發言人在美東時間6日指出，海軍2艘驅逐艦今天對敘利亞1處機場，及包括飛機和空防系統等多個目標，共發射59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。
蔡總統原定早上10時30分出席在金山的「鄭南榕28週年紀念追思會」，總統府早上通知媒體行程延至11時20分，據了解，因為這是臨時發生的國際大事件，蔡總統在總統府內聽取國安系統簡報敘利亞相關情勢，因此將行程延後。1060407
(中央社)
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