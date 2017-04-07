20萬老人有肌少症 專家揪NG飲食

我要評比

全台約有20萬名老人受肌少症困擾，最新調查顯示，衰弱老人有錯誤飲食習慣，包括每天喝不到半杯奶類，蔬果、油脂攝取也不足，掉入衰老的惡性循環，導致跌傷、失能等問題。

中央研究院研究員潘文涵與國民健康署日前合作進行「國民營養健康狀況變遷調查」，2014年到2016年間針對約1000名65歲以上長者進行攝食資料評估。

調查發現，台灣的老人家明顯不愛喝奶，每天奶類喝不到半杯（一杯約240c.c.），不到標準攝取量的1/4，另像是蔬菜、水果、油脂都明顯吃不夠，但白飯這類的全穀根莖類卻又吃得超量。

與會專家國家衛生研究院群體健康科學研究所副所長許志成表示，全台65歲以上老人家有約7.9%受肌少症困擾，保守估計，全台約有20萬名老人家罹患肌少症。

許志成解釋，肌少症就是一種全身慢性發炎，一旦走得慢、走不動就會更不想走，不僅會變得更衰弱，還會引發慢性病，接著就醫吃藥，帶來的副作用恐讓老人家更不舒服。

潘文涵表示，很多老人家在探了親友的病之後，因為害怕慢性病上身，對於飲食過於小心，甚至認為天然的「蔬食餐」對身體最好，卻忽略蛋白質、鈣質等重要營養素，長期下來肌肉量減少，身體愈來愈沒力、胃口變差，掉進衰弱與慢性病的惡性循環。

肌少症有幾個徵兆，潘文涵指出，像是幾乎沒運動，體重1年減輕3公斤以上；平時散步可走1圈公園，現在卻只能走半圈；動不動就喊累，隨時隨地都想休息；走路速度變慢，握力明顯衰退。

想喝奶補充蛋白質，卻又有乳糖不耐問題？想吃堅果卻又咬不動？潘文涵建議，老人家可選擇在紅茶裡加入奶粉，或是在牛奶中加一些優酪乳、優格等，甚至喝豆漿都是不錯的選擇，一天至少要喝2杯。

至於堅果類，則可在餐點中加入花生粉、核桃粉等，都能補充到足夠的堅果營養，並且搭配適量蔬果、健康茶飲等，更能防治肌少症。1060407

(中央社)