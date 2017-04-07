美國防官員：飛彈攻擊敘國為一次性行動

我要評比

美國國防官員指出，美軍今天發射巡弋飛彈攻擊敘利亞，為「一次性」行動，意謂這次攻擊料為一次單獨軍事行動，且目前無計畫擴大攻擊規模。

這名要求匿名的官員告訴路透社，他認為這次攻擊並不表示川普總統專注國內事務的態度出現重大轉變。（譯者：中央社徐睿承）1060407

(中央社)