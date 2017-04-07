美射巡弋飛彈 敘反對派：盼有更多空襲
敘利亞反對派全國聯盟（National Coalition）今天讚揚美國空襲敘國一處軍事基地，並呼籲美國擴大打擊敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的軍事實力。
全國聯盟發言人拉瑪丹（Ahmad Ramadan）告訴法新社：「我們希望有更多空襲...而這些只是開始。」
路透社報導，荷姆斯省（Homs）省長今天表示，美國飛彈攻擊敘利亞軍事基地符合「武裝恐怖團體」和伊斯蘭國（IS）的目的。
荷姆斯省長巴拉吉（Talal Barazi）接受國營電視台電話訪問時說：「敘利亞領導階層和敘利亞政策不會因此改變。」他還說：「這次的鎖定攻擊不是第一次，我相信也不會是最後一次。」
敘國政府將所有反抗的武裝組織都視為恐怖分子。1060407
(中央社)
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