機車使用狀況調查是詐騙？交通部：是真的調查
近日LINE群組流傳一則「詐騙集團最新手法，這一次是用交通部機車使用狀況調查寄文件到你家，記住文件上面的電話千萬不要打，這是詐騙最新手法」，引起許多不知情的民眾跟著轉發，交通部今表示，該份調查真的是官方寄出，並非詐騙！
交通部指出，統計處確實於106年3月23日寄出機車使用狀況調查表及致受查戶函，文件上的電話確為同仁專線，並非詐騙電話，因此LINE上所傳其為詐騙集團最新手法一事，並非事實，請受查戶放心填答調查表。
交通部解釋，目前我國機車登記數為1367萬輛，為蒐集機車使用情形及使用者對政府政策的意見，每2年辦理1次機車使用狀況調查，以隨機抽樣方式抽出樣本2萬5000輛，由於抽出率極低僅0.2％，因此並非每位機車使用者都會收到調查表。
(中時)
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