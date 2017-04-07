46歲米克森抗風成功 站上爭賽史第4冠位置

46歲米克森，為首輪11位揮出紅字成績其中1人。(美聯社資料照)

美國左撇46歲老將米克森，7日在強風中以71桿交卡，位居並列第4，給自己製造爭奪第4件綠夾克機會。

生涯贏過5場大賽冠軍的米克森，在2013年贏得英國公開賽之前，一直被認為不擅在強風中打球，但他7日在美國名人賽首輪的每小時40英哩強風中，成為首輪11位紅字成績其中1人，儘管今已46歲，球技卻已昇華到更高境界。

賽後被問及何以在如此強風打出71桿？他笑說：「我喜歡這樣的天氣，像這樣的天氣可能會提高失誤，很多人不熟悉奧古斯塔球場，可是我在這裡打很多次，知道要把球打到哪裡

，雖然我也會發生失誤，但只要球的落點正確，就有機會保Par。」

米克森生涯5座大賽冠軍，光是美國名人賽就包辦3次，為2004、2006與2010年，打起對奧古斯塔球場相當得心應手。

(中時電子報)