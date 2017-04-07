韓大選民調 文在寅僅領先安哲秀3％
韓聯社首爾4月7日電 民調機構蓋洛普韓國7日發佈的下屆大選民調結果顯示，南韓在野的第一大黨，自由派共同民主黨前黨魁文在寅位居支持率榜首，同屬自由派的國民之黨前黨魁安哲秀排名第二。
蓋洛普韓國4月4日至6日面向全國1005名選民進行了調查。結果顯示，文在寅支持率為38%，安哲秀支持率為35%。保守陣營的執政的自由韓國黨洪准杓為7%，保守陣營的正黨劉承旼為4%，自由派的正義黨沈相奵為3%。這是各政黨總統候選人黨內初選落幕、人選敲定後首次進行的調查。
一般來講，選舉民調由於是抽樣，不是調查所有人，因此一定會有誤差，例如假設某個國家全國1萬人裡面，5100人支持甲，4900人支持乙，但抽出來的調查的100人當中，49人支持甲，51人支持乙。所以如果調查出來領先的幅度很小，那麼真實支持度有可能反而是落後的一方其實略高。因此文在寅儘管民調支持率連續13週名列第一，但領先幅度逐漸縮小到只有3%，並不能高枕無憂。
尤其之前傳出，保守陣營為了阻止在政治光譜上最自由派的文在寅當選，有可能選擇放棄自己陣營的候選人，轉而支持雖然也是自由派但光譜比文在寅略靠中間的安哲秀，更將成為文在寅未來選情的一大隱憂。
(旺報)
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