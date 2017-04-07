鄭南榕逝世28周年 蔡英文：持續為民主自由奮鬥
鄭南榕逝世滿28周年，總統蔡英文7日上午來到新北金山金寶山墓園，出席鄭南榕追思紀念會。蔡英文表示，將繼續為民主、自由奮鬥，政府也將為2300萬民主、自由人奮鬥到底。
蔡英文表示， 民主與公平正義為執政堅持目標，對太陽花學運撤告、修改地方政治法、推動不當黨產條例促政黨政治導回正軌、長照2.0的推動、社會住宅的興建等等，都是公平正義的具體實踐。
「自由、民主從來都不是從天上掉下來」蔡英文表示，民主要靠自己雙手爭取，今天是台灣第一個言論自由日，身為台灣總統她會努力，繼續為民主、公平正義奮鬥，台灣人就是民主人、自由人，政府也將為2300萬民主、自由人奮鬥到底。
蔡政府去年底通過4月7日為言論自由日，鄭南榕基金會選在今天舉辦追思會，包括鄭南榕遺孀葉菊蘭、民進黨立委趙天麟、中常委沈發惠，及國會觀察基金會董事長姚立明、學者李筱峰、詩人李敏勇等人皆到場。
(中時)
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