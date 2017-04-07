陸活人墓歪風毀山林 孫媳還沒影就有墓
中國大陸福建福清有一戶人家的長孫還沒娶媳婦，家族就已經幫孫媳婦蓋好墓園，只差墓碑還沒寫名字。這種修建「活人墓」的歪風近來導致當地部分山脊黃土裸露，幾乎看不到綠樹。
新華社今天報導，福清龍田鎮東營村金山一處墓地附近不斷有挖土機開來開去，砂石堆放在墓旁，墓碑已經豎起。碑上記載著這座墓從2016年起開建，共有8個牌位，分別是郭氏夫婦及他們的長子、次子、長孫和他們的媳婦。
孫媳婦牌位上的名字還空著。村民說，郭家的長孫還未娶媳婦，但家族已經把墓穴準備好了。
活人墓亂象並非個案。報導說，當地多個墓穴記載的修建時間為2013年以後，每個墓穴均有多個牌位，祖孫三代的姓氏均在列，占地面積多數超過100平方公尺，且裝修豪華。
報導指出，入土為安、家族合葬等喪葬習俗在福建沿海部分農村仍然根深蒂固。其中一些墓穴占用山林、田地修建，占地上百平方公尺，周邊林木被毀損、山體被挖空，水土流失嚴重。
此外，迷信和炫富也是違規建墓屢禁不止的原因。有村民迷信風水，希望透過占地造墓為家族帶來好運；一些村民發了財之後，除了建別墅，還要大建豪華墓、活人墓，自認是光宗耀祖。1060407
(中央社)
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