汽燃費 林俊憲盼隨油徵收

我要評比

民主進步黨籍立法委員林俊憲今天說，過去不分朝野都曾提案希望汽車燃料使用費改為隨油徵收，但交通部死都不改，堅決抗拒，希望交通部儘早拿出改變方案，否則就由國會改。

汽燃費徵收及分配辦法規定，汽燃費按各型汽車每月耗油量及費額，由交通部委任交通部公路總局或委託直轄市政府及其他指定機關分別代徵。

林俊憲上午舉行記者會表示，概念很簡單，就是使用者付費。交通部日前列出包括汽燃費本質為道路使用費，非空污費、非用油車收不到汽燃費、整合難度高且擾民等，回絕汽燃費隨油徵收，但這些問題在他看來都是牽強附會，美國、德國、日本與韓國等都隨油徵收，難道這些國家都不會遇到交通部提到的問題？

他說，執政黨籍立委就有5個汽燃費隨油徵收修法版本，民進黨在立法院又過半，交通部不推，立法院還是要強硬推過，他也建議民進黨立法院黨團應該列為優先民生議題。

與會的交通部專門委員李昭賢表示，汽燃費隨油徵收立意良善，目前也已交由運輸研究所研究公平性、政策補貼、費收穩定性與擾民等技術面議題，大概年底前會有答案。1060407

(中央社)