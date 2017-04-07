汽燃費 林俊憲盼隨油徵收
民主進步黨籍立法委員林俊憲今天說，過去不分朝野都曾提案希望汽車燃料使用費改為隨油徵收，但交通部死都不改，堅決抗拒，希望交通部儘早拿出改變方案，否則就由國會改。
汽燃費徵收及分配辦法規定，汽燃費按各型汽車每月耗油量及費額，由交通部委任交通部公路總局或委託直轄市政府及其他指定機關分別代徵。
林俊憲上午舉行記者會表示，概念很簡單，就是使用者付費。交通部日前列出包括汽燃費本質為道路使用費，非空污費、非用油車收不到汽燃費、整合難度高且擾民等，回絕汽燃費隨油徵收，但這些問題在他看來都是牽強附會，美國、德國、日本與韓國等都隨油徵收，難道這些國家都不會遇到交通部提到的問題？
他說，執政黨籍立委就有5個汽燃費隨油徵收修法版本，民進黨在立法院又過半，交通部不推，立法院還是要強硬推過，他也建議民進黨立法院黨團應該列為優先民生議題。
與會的交通部專門委員李昭賢表示，汽燃費隨油徵收立意良善，目前也已交由運輸研究所研究公平性、政策補貼、費收穩定性與擾民等技術面議題，大概年底前會有答案。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。