W飯店女模命案 土豪哥聲請傳喚11證人

台北地院今天開庭審理「W飯店女模命案」，被告「土豪哥」朱家龍等出庭，朱家龍委任律師聲請傳喚當天在場的11人作證，證明桌上疑含毒品的軟糖、梅片不是他放在桌上任人取用。

郭姓女模去年12月7日早上身披浴袍，意識模糊，在江姓與洪姓男子、劉姓女子等人攙扶下，從W Hotel搭計程車前往國泰綜合醫院治療，隨後轉往台北榮民總醫院，經急救仍宣告不治。

案件由台北地檢署偵辦，檢方日前認定朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學涉犯轉讓偽藥、禁藥致死罪嫌；被告江哲瑋、張子奕涉犯販賣毒品罪嫌，陳秉澤涉犯湮滅他人刑事證據罪嫌，一併起訴，並對朱家龍求刑12年，洪聖晏求刑11年6月。

台北地院繼昨天開庭訊問朱家龍等人後，今天就朱家龍、洪聖晏及蔡逸學被控轉讓偽藥、禁藥致死部分，進行準備程序，朱家龍在庭內均表示，由律師代為回答。

朱家龍委任律師當庭表示，為證明朱家龍是否將軟糖、梅片放在房內桌上，請求傳喚當天在房內的楊昕瑜、湯芷羚、劉嘉欣等人；請求傳喚江哲瑋說明，當天帶梅片到房內的情形；請求傳喚張子奕說明，有無販賣咖啡包給朱家龍，也請求傳喚當天為郭姓女模打排毒針的密醫吳柏澂以及與郭姓女模曾互傳訊息的蔡姓女子，共計11人。

律師另外爭執咖啡包、軟糖及梅片等物是否含有毒品成分。

洪聖晏昨天出庭作證說，和朱家龍等人一度離開飯店，去吃燒肉當宵夜時，受朱家龍所託，以新台幣8000元買毒品（咖啡包），但今天出庭卻否認，法官當場問「所以昨天做偽證，所言是虛構的嗎？」洪聖晏回答不是虛構，要與新委任律師討論，後來律師表示，以為是洪出錢，其實是朱出錢，自己搞錯了。

洪聖晏今天在庭內主張，只是單純參加派對，出資及規劃都是朱家龍所制定，與他無關，郭姓女模也知道是參加毒品派對，應自負損害，另請求法官調閱郭姓女模的微信通訊紀錄，足以證明，當初郭女是因為跟男友分手心情不好，主動找他並參加派對。

公訴檢察官則聲請傳喚北檢法醫師李世宗，就死者郭姓女模死亡時的血液、尿液含混合多種藥（毒）品成分足以致死，與被告朱家龍等人提供藥（毒）品有無因果關係。1060407

(中央社)