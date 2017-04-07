住飯店不想撞鬼 這3種房間…送你也別住

出遊若要玩得盡興、平安，住到「乾淨」的房間也相當重要。（圖／達志影像／shutterstock）

現代人生活緊張忙碌，所以一遇到假期，無論長短，常會安排出外旅遊，遊玩期間，儘管待在飯店睡覺的時間通常不會太多，但要好好地養精蓄銳，房間舒適度可是相當重要；不過，就算房間再怎麼差，恐怕都不會比在裡面碰到靈異事件更讓人不舒服，香港作家藍秀朗就提醒，有3種飯店房間最好不要住。

藍秀朗向來對神秘事物感興趣，還喜歡到有鬧鬼傳聞的地方研究，甚至連主持的電台節目也常討論靈異故事，住過各式各樣飯店的他，近日接受香港《蘋果日報》訪問時指出，貼了符咒與位在走廊尾端這兩種房間，就算是送你免費住，也千萬不要答應。

以走廊尾端的房間來說，藍秀朗解釋，因為靈體喜歡積聚於這類型房間的角落，儘管房間表面看起來乾淨，但也可能藏了些看不見的「髒東西」；另外，他還提到，如果癮君子住進吸菸房，在房內吞雲吐霧時，發現煙是朝左右亂飄，且並非受到冷氣出風口的影響，那這種房間也別住。

不過，藍秀朗強調，雖然自己喜歡講靈異故事，可並非宣揚怪力亂神，只是覺得寧可信其有，且他同樣熱愛破除迷信；舉例來說，常有人一進到飯店房間覺得不舒服，就認為是撞鬼了，但藍認為，首先要確定自己是不是舟車勞頓過於疲憊才會如此，別把什麼東西都和靈異扯上邊，應要理性判斷。

※《中時電子報》並非鼓吹迷信

(中時電子報)