懶得回答忙什麼？ 通緝犯「錢不夠用」穿身上
販賣銀行帳戶遭新北地檢署通緝的51歲江姓男子，因缺錢四處打零工，經常不在家，朋友常問他為什麼那麼忙？常找不到他。江男每次回答因為缺錢都在工作，解釋久覺得很煩，所以買了「錢不夠用」的T恤穿在身上，只要有朋友同樣的問題，就手比自己穿的T恤，讓這些朋友知道自己缺錢。
日前新北市板橋警分局員警在宮口街、府中路口執行巡邏勤務，發現江姓男子形跡可疑，趨前盤查後，發現他是詐欺通緝犯，於是將他帶回派出所，訊後將他移送新北地檢署歸案。
警方調查，江男疑因缺錢將自己的銀行帳戶賣給詐欺集團，後來帳戶變成警示帳戶，警方依詐欺罪傳喚江男到案時，江男還辯稱因為自己應徵臨時工時，將存摺給臨時工的工頭，後來存摺不見，接到警方通知才知道自己涉及詐欺罪，但因江男犯罪事實明確，警方當時仍依詐欺罪將他函送法辦。
(中時)
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