五月天演唱會導演丁度嵐 任北流中心籌備主任

「北部流行音樂中心」籌備主任將由五月天演唱會導演丁度嵐擔任。

台北市文化局今（7）日宣布，由五月天演唱會導演丁度嵐擔任「北部流行音樂中心」籌備主任，將在未來2年整合「北部流行音樂中心」硬體設施工程與軟體內容規劃，進行相關籌備營運，建立海外交流管道，打造「北部流行音樂中心」為國際性專業文化設施。

台北市文化局表示，丁度嵐由獨立音樂出身，長期任職相信音樂，深諳華人唱片公司與流行音樂產業趨勢變化，並具備豐富演唱會製作經驗，了解台灣演唱會製作環境。丁度嵐身為「五月天」演唱會製作人，隨「五月天」海外巡演，累積許多世界知名場館演出經驗，深知世界知名場館的管理方式與服務優缺點，也與海外演出經紀公司多有接觸，如Live Nation，將可協助「北部流行音樂中心」提供符合國際需求的演出環境，期使台灣演唱會製作水準與海外接軌。

丁度嵐表示，將做為產官學各界的翻譯者與溝通者，以專業向各方溝通說明，落實營運規劃相關籌備作業。

「北部流行音樂中心」位於南港區向陽路與忠孝東路交叉口，具備三鐵共構車站與捷運板南線昆陽站間之交通優勢，基地面積為8.97公頃，目前分北基地及南基地，北基地為表演廳，至多可容納6,300人，南基地包括流行音樂文化館及產業區，分別代表流行音樂文化之傳承與創新、過去與未來。「北部流行音樂中心」北基地(表演廳)預計107年6月完工，南基地(流行音樂文化館及產業區)預計107年10月及108年4月完工。

台北市文化局表示，意識到華人流行音樂正面臨產業轉型，北部流行音樂中心未來發展須有跨界與創新，並與國際表演潮流趨勢結合，選擇丁度嵐做為籌備主任，期待他以豐富的資歷及專業，務實推動北部流行音樂中心的開幕啟用，落實硬體及軟體規劃整合。

未來此基地將提供最新的音樂創作軟、硬體技術和國際業界資訊，吸引多元背景的人才交流跨界合作，各類型展演空間與觀眾直接互動培養實務經驗，以期成為華人流行音樂產業推動樞紐，長期是要培養流行音樂產業鏈人才、帶動產業國際化、打造產業聚落及城市觀光景點。

(工商)