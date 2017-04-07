河南濮陽治空汙：關閉監測站周圍餐廳

中國大陸各地開始重視空氣汙染整治，但河南省濮陽市3月起取締空汙的作法之一，是將國家級監測站周圍1公里內的飯館、修車廠、看板商全數關閉，引起業者及民眾議論。

中央人民廣播電台報導，這些被強制關閉的業者直言，濮陽市政府此舉只是為了「保護檢測數據」，且不顧商家利益，沒有任何補償。

報導指出，濮陽市根據中國大陸環保部3月下達的「京津冀及周邊地區2017年大氣汙染防治工作方案」，執行「小散亂汙企業專項整治方案」，聲稱整治行動要「全方位、立體式、不留死角、不留盲區，徹底解決我市環境汙染問題」。

根據這項方案，濮陽市整治空汙的重點區域有3個。一是包括106國道、工業大道、老南環路、晉豫魯鐵路等兩側區域；二是濮陽市市區及5個縣的縣城區；三是「4個國控大氣自動監測站點周邊1公里區域」。

報導指出，濮陽市高新區1家修車廠的孫姓老闆說，他的修車廠由於濮陽市這項小散亂汙專項整治，在3月24日被關閉。同一條路上的幾十家飯館、修車、噴繪、廣告看板等業者也都被關閉。

孫老闆直指，「國家有個環保監測點，說是1公里以內不讓有修車的、開飯店的、噴繪的。都說有環境汙染，關了七八十家吧」。但他的店距離監測點其實有2公里，也被關閉。

濮陽市環保局長孟福堂則說，濮陽是小城市，市區面積不大，4個監測點周圍1公里確實是排查、督查的重點，基本上「覆蓋的區域可以連成片」。1060407

(中央社)