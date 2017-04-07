台灣醫療團5月將訪加 一對一諮詢
台灣特色醫療加拿大訪問團5月1日和3日將在多倫多和蒙特婁舉辦一對一諮詢會，以協助海外人士了解台灣自費醫療服務最新現況，建立快速通路。
這項由外貿協會及加拿大台灣商會聯合總會共同主辦的「2017台灣特色醫療服務華語說明會」，開放給所有有興趣的加拿大民眾報名參加。
活動將由台灣醫療服務訪問團專科醫師免費提供來台自費醫療服務建議和規劃。範圍涵括醫美、健檢、植牙、植髮、試管嬰兒、眼科雷射手術及國際醫療後送服務等。
負責活動執行的多倫多台灣貿易中心及協辦單位多倫多台商會表示，台灣醫療近年已達到高品質國際醫療水準，各專業團隊醫技高超、使用與歐美國家醫院同級的高科技及器材，而且醫療費用合理超值。
因此，外貿協會決定號召台灣醫療業者前來加拿大舉行說明會，讓海外民眾有更多機會了解台灣最新醫療趨勢，考慮赴台悠閒旅遊、同時體驗台灣優質醫療服務。
參與此次「2017年台灣特色醫療加拿大訪問團」的機構包括：童綜合醫療社團法人童綜合醫院（提供國際醫療後送服務）、送子鳥生殖中心（提供個人化精準試管嬰兒、卵子/精子受贈及卵子冷凍服務）、台北國際醫旅（健康檢查）、願麗醫美（醫?學美容及整形外科）、台中敦御牙醫診所（口腔全人治療服務）、皇家101國際植髮中心（植髮、生髮療程及頭皮護理）、諾貝爾視光科技公司 （近視雷射、老花矯正、白內障手術）。?
多倫多場次訂在5月1日下午2時至5時，在The Westin Prince (900 York Mills Road, Toronto) 舉行。蒙特婁場次5月3日下午2時至5時，在Holiday Inn Montreal Centreville Downtown舉辦。1060406
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。