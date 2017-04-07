台灣醫療團5月將訪加 一對一諮詢

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台灣特色醫療加拿大訪問團5月1日和3日將在多倫多和蒙特婁舉辦一對一諮詢會，以協助海外人士了解台灣自費醫療服務最新現況，建立快速通路。

這項由外貿協會及加拿大台灣商會聯合總會共同主辦的「2017台灣特色醫療服務華語說明會」，開放給所有有興趣的加拿大民眾報名參加。

活動將由台灣醫療服務訪問團專科醫師免費提供來台自費醫療服務建議和規劃。範圍涵括醫美、健檢、植牙、植髮、試管嬰兒、眼科雷射手術及國際醫療後送服務等。

負責活動執行的多倫多台灣貿易中心及協辦單位多倫多台商會表示，台灣醫療近年已達到高品質國際醫療水準，各專業團隊醫技高超、使用與歐美國家醫院同級的高科技及器材，而且醫療費用合理超值。

因此，外貿協會決定號召台灣醫療業者前來加拿大舉行說明會，讓海外民眾有更多機會了解台灣最新醫療趨勢，考慮赴台悠閒旅遊、同時體驗台灣優質醫療服務。

參與此次「2017年台灣特色醫療加拿大訪問團」的機構包括：童綜合醫療社團法人童綜合醫院（提供國際醫療後送服務）、送子鳥生殖中心（提供個人化精準試管嬰兒、卵子/精子受贈及卵子冷凍服務）、台北國際醫旅（健康檢查）、願麗醫美（醫?學美容及整形外科）、台中敦御牙醫診所（口腔全人治療服務）、皇家101國際植髮中心（植髮、生髮療程及頭皮護理）、諾貝爾視光科技公司 （近視雷射、老花矯正、白內障手術）。?

多倫多場次訂在5月1日下午2時至5時，在The Westin Prince (900 York Mills Road, Toronto) 舉行。蒙特婁場次5月3日下午2時至5時，在Holiday Inn Montreal Centreville Downtown舉辦。1060406

(中央社)