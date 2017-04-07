立院共識 年金改革案19日委員會初審
朝野立法院黨團今天簽署協商共識，同意年金改革法案，委員會19日開始初審、不提復議。
立法院長蘇嘉全上午召集朝野協商年金改革修法案付委，協商進行到中午12時許結束，中午12時40分立法院院會開會。
民主進步黨黨團總召集人柯建銘說，應讓法案順利付委，中國國民黨過去主張年改有版本，國民黨、親民黨須在不妨礙年改在委員會審查範圍內，配合沒問題，10日一定要提版本。
他說，年改案今天付委，復議期到18日，在不動復議期情況下，國民黨團10日可先將法案掛號，14日院會國民黨版付委，最晚19日一定要審。
國民黨團書記長王育敏說，10日來不及，還要與各團體溝通，國民黨團同意18日簽不復議同意書，國民黨團版21日院會可處理，24日可排審，沒差幾天。
朝野爭論不休，最後朝野黨團簽署協商結論，同意年金改革法案，委員會19日開始審、不提復議。1060407
(中央社)
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