友力靠行車輛載客76人 古坑休息站尿尿遭攔檢扣車
雲林監理站今天上午在古坑休息站執行不定時稽查，兩輛載運76名遊客準備南下屏東、小琉球的大客車遭攔檢，證實是蝶戀花翻車事件後遭註銷牌照的靠行車輛，監理站立即進行扣車、扣牌，遊客錯愕「車很OK啊！」，司機氣憤「有夠衰！」
蝶戀花旅行社翻車事件後，友力通運公司旗下靠行的100多輛大客車全都被註銷牌照，不過有些靠行的遊覽車為維持生計仍偷跑。
台北市東湖民防中隊四月七日至九日舉行文康活動，不知情下雇了兩輛友力公司的靠行車輛。
兩輛遊覽車今天早上七點從台北出發，十點多二十分抵達古坑休息站上廁所時，雲林監理站與國道警察進行攔查，查到兩輛車已照註銷牌照，行照證實屬於友力通運公司。
雲林監理站長吳孟峰親自指揮扣車，遊客上完廁所出來被告知不能繼續搭都很錯愕，站在樹下抱怨「制度出問題，找人民麻煩。」
黃姓遊客表示，不管是不是蝶戀花，今天搭的車車很好，司機也很守規矩，但稽查小組硬要取締。
孫姓司機嘆氣說「衰」，他表示，蝶戀花是人為事件，跟車輛根本無關，政府是查車輛做甚麼？飛機摔下來，怎麼不扣飛機？一輛遊覽車八百萬元，一個月貸款要繳四十萬元，怎麼能不跑車？
雲林監理站長吳孟峰表示，實在不能不扣，這兩輛遊覽車都被註銷車牌，萬一發生事情是無法獲得理賠，換合法的車輛，對遊客才有保障。查扣的兩輛友力靠行車輛，將依法開罰各1萬800元。
團員表示，雖感到掃興，還是按照行程走完。
(中時)
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