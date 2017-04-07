PM2.5加重過敏 男子手術獲新生

衛福部台中醫院耳鼻喉科主任季照芸指出，黃男鼻中膈微彎與下鼻甲肥厚，有結構性阻塞情況。（林欣儀翻攝）

台中市26歲黃姓男子長期受鼻子過敏所苦，近年來因PM2.5日趨嚴重，連帶使得他打噴嚏、流鼻水的症狀加劇，戶外活動也都受影響，甚至睡覺時都無法安穩。日前到衛福部台中醫院接受線射頻下鼻甲手術後，終於能用鼻子暢快的呼吸了。

黃男告訴醫生，因屬於過敏體質，多年來只要溫度、空氣有變化，就得為鼻塞所苦，且是左、右兩側輪流鼻塞，睡覺時還會因鼻涕倒流引發咳嗽，夜不安穩。近年來受PM2.5影響，不只症狀趨於嚴重，連最愛的跑步都得捨棄，只能委屈自己改在室內跑步機運動，生活大受影響。

衛福部台中醫院耳鼻喉科主任季照芸指出，經鼻鏡及鼻竇內視鏡檢查，發現黃男鼻中膈微彎與下鼻甲肥厚，有明顯結構上的阻塞情況，再抽血檢出他對塵蟎過敏，建議施行手術改善。經門診手術後，目前恢復良好，過敏症狀也大幅改善。

季照芸表示，過敏性鼻炎患者的治療通常可先嘗試口服藥物與鼻噴劑，但若同時合併結構性阻塞，建議施行適當手術改善，但患者仍須避免過敏原、減少刺激物，平常最好戴口罩、定期清洗寢具並遠離變化過大的溫度與濕度，可獲得更好的生活品質。

(中時)