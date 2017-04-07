饒舌歌手夜闖動物園PO影片 園方今早報警

饒舌歌手「Q毛萬QMone」日前在Youtube貼出一支影片「我做過最瘋狂的事！！半夜逛動物園！！！！」錄下當時與另2名友人闖進台北市立動物園的過程。（圖截自影片）

饒舌歌手「Q毛萬QMone」日前在Youtube貼出一支影片「我做過最瘋狂的事！！半夜逛動物園！！！！」錄下當時與另2名友人闖進台北市立動物園的過程。（圖截自影片）

饒舌歌手「Q毛萬QMone」日前在Youtube貼出一支影片「我做過最瘋狂的事！！半夜逛動物園！！！！」錄下當時與友人闖進台北市立動物園的過程，不但爬牆，還在行經可愛動物區、非洲動物區時拿手電筒照射。動物園表示，闖入者的行為不但涉及《刑法》，也觸犯《野生動物保育法》，以及報警處理；此外，Q毛萬聲稱是1年前闖入，但影片中卻出現去年11月才來台的金剛猩猩迪亞哥介紹牌，無疑扯謊。

動物園發言人曹先紹表示，根據影片，這群少年的行為牽涉廣泛，但全都踩到紅線。例如他們在園外撒尿，涉及環保局、衛生局權責；翻牆進入公家機關也有《刑法》問題，雖是告訴乃論罪，但動物園已經報警；最後，他們拿手電筒照射動物甚至恐打擾動物，則觸犯《野生動物保育法》，更是公訴罪。

此外，Q毛萬聲稱是在1年前夜闖動物園，事實上，從影片中卻可發現來自波蘭、金剛猩猩迪亞哥的介紹牌，而迪亞哥是在去年11月才抵台，與Q毛萬所說時間點不符。

受到媒體、輿論關注後，Q毛萬今天中午也在臉書貼文，仍強調自己拍影片是因2015年歷經好友離世，所以以此方式記錄自己的生活，「至少在我死之後還能留下什麼讓人緬懷，所以我也沒指望你們能了解。」

(中時)