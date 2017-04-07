百萬超跑停校園遭燒毀 幸無傷亡

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紅色賓士三門跑車突然起火燃燒，警消獲報到場灌救。（譚宇哲翻攝）

紅色賓士三門跑車被燒得面目全非。（譚宇哲翻攝）

燒到焦黑的紅色賓士三門跑車。（譚宇哲翻攝）

今天上午11時許，1部停在淡水淡江大學科學館平面停車場的紅色賓士三門跑車突然起火燃燒，要價一百多萬元的跑車被燒得面目全非，警消獲報到場將火勢撲滅，所幸無人員傷亡。

警消表示，將車停在此處的為林姓男車主的25歲陳姓女友，陳女已到場了解，協助警消進一步釐清起火原因。

(中時)