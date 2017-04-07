新北籃球場不平整 議員會勘促改善

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新北市議員許昭興號召相關單位到福和運動公園會勘。（葉書宏翻攝）

新北市議員許昭興日前到福和運動公園巡視，發現公園內籃球場凹陷，儘管修繕多次，場地仍相當不平整。（葉書宏翻攝）

福和運動公園巡視內籃球場凹陷明顯。（葉書宏翻攝）

福和運動公園籃球場地相當不平整。（葉書宏翻攝）

新北市議員許昭興日前到福和運動公園巡視，發現公園內籃球場凹陷，儘管修繕多次，場地仍相當不平整，容易造成民眾運動受傷。許昭興邀集相關單位進行會勘，她指出，籃球場周圍樹木氣根都已延伸到籃球場，儘管修復也無濟於事，她要求市府重新編列預算，重新鋪設籃球場才能真正確保民眾安全。

許昭興指出，福和運動公園是當地民眾運動休憩的主要場地，市長鼓勵民眾動健康，就應該提供更安全的環境，籃球場已重新鋪設過多次，仍相當不平整、多處凹陷，唯有重新鋪設才能讓不平整問題改善。

新北市府高灘地工程處表示，即日起籃球場將封閉進行施工改善，預計5月中以前完工再度開放民眾使用。

(中時)