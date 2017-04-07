調查：8成學生愛閱讀 但怕被說書呆子
一項調查顯示，近8成青少年有閱讀習慣，但僅有3成喜歡被稱讚為「愛閱讀的人」，推測是怕被貼上書呆子的標籤。
金車文教基金會針對台灣國小5年級至高中2年級學生進行問卷調查，共回收2443份有效問卷，回收率94％，在97％的信心水準下，抽樣誤差是正負3個百分點。
調查顯示，78.8％的青少年有閱讀習慣，多數是在國小時，就由學校或家庭培養。青少年閱讀的媒介多樣，但有31.5％的人仍較喜歡紙本閱讀，42.3％則沒有特別偏好，看網路、看紙本都可以。
問卷詢問青少年家中誰最愛閱讀，29.9％選擇自己，其次是兄弟姊妹，父母親則分別只有11.4％和14.8％。
金車基金會總幹事曾清芸表示，國小是閱讀習慣養成的黃金期，家庭成員是否以身作則，影響重大。建議父母親要抽出時間，和子女一同享受閱讀、共讀的時光。
曾清芸也提到，調查顯示許多學生不喜歡被稱讚是「愛閱讀的人」，深怕被貼上「書呆子」的標籤。她希望教育單位想辦法扭轉這個刻板印象，設計更多有趣的閱讀活動，進而鼓勵國民終身學習。1060407
(中央社)
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