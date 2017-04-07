無國界記者來台設點 記協學者樂見

「無國界記者組織」將於台北市設置在亞洲第1個辦公室。台灣記協常務委員李志德今天說，樂觀其成、肯定台灣；學者莊伯仲說，願來台設點是好事，感到高興且歡迎。

「無國界記者組織（Reporters Without Borders）」為獨立機構，成立於西元1985年，宗旨是捍衛新聞自由及新聞工作者權益，總部位於法國巴黎。「無國界記者組織」在網站宣布，考量台灣地理位置、軟體服務及新聞自由度，將於台北設置在亞洲第1個辦公室。

李志德上午受訪表示，無國界記者組織評比各國新聞自由狀況，台灣在亞洲國家歷年排名都非常高，在此前提下願將亞洲第1個辦公室設在台灣是肯定，台灣新聞記者協會當然樂觀其成，未來監察、探討亞洲國家新聞自由可分進合擊，有適當議題也能合作。

他說，兩大國際新聞專業組織是無國界記者組織及國際記者聯盟（International Federation of Journalists），台灣記協是國際記者聯盟成員，這些組織總部都在西方，但北美及西歐國家新聞自由問題不大，真正需要被關注是南美、東南亞及中國大陸等地。

李志德表示，受地理位置、語言、時差等因素限制，這些組織無法及時獲得完整資訊。在台北設點相當程度可解決地理、時差、語言及文化問題，組織開展全球性，對監察運動非常有幫助。

中國文化大學新聞學系副教授莊伯仲說，無國界記者組織願來台設點是好事，「代表對我們的肯定」。不過，像有人看到排名退兩名就罵政府戕害新聞自由，事實上都屬同等級，「台灣這邊需要加強的是對於新聞自由的教育」。1060407

(中央社)