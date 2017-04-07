敘官員：美飛彈攻擊空軍基地 數人喪生
敘利亞荷姆斯省（Homs）省長表示，美國對位於該省的謝拉特（Shayrat）空軍基地發動軍事攻擊，已造成數人死亡。
荷姆斯省長巴拉齊（Talal Barazi）以電話告訴法新社：「有人已成為烈士，但我們還不清楚死亡或受傷人數。」
他說，這處空軍基地有部分起火燃燒，一些傷者因燒灼傷顯得相當痛苦。
「要花一些時間才能知道受損的情形。」
他說，「我們當然對此譴責，所有針對敘利亞軍事基地的行動都應受到譴責。」（譯者：中央社徐睿承）1060407
(中央社)
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