環團控訴文山掩埋場悶燒 市府：檢討
台中市南屯區文山掩埋場長期堆放的廢樹枝連續悶燒8天，環保團體今天到台中市政府廣場前控訴12大缺失，市府回應說，將召集各權責單位開會檢討廢木去化與貯存安全。
包括台灣護樹協會、台中市原鄉文化協會、主婦聯盟台中分會、大台中市政監督聯盟等多個環保團體，上午到台中市政府廣場前舉白布條抗議，並控訴市府延誤通報市民防範、處理過程遮遮掩掩、罔顧民眾健康等12項缺失。
市府指出，文山掩埋場因廢木引起悶燒，市府即刻啟動搶救工作，由消防局、環保局、義消、空拍及空勤、怪手師傅等單位連續5天24小時輪值，進行翻挖灌救及巡查，3月31日下午撲滅火勢後也持續派員警戒監控，進行焚化爐底渣覆土作業至4月3日，確保不再復燃。
台中市環保局副局長吳東燿表示，為即時瞭解現場及周邊空氣品質狀況，環保局3月28日起調動空氣品質監測車在現場，還在敏感點春安國小進行監測。火場的PM2.5在28日濃度偏高，而鉛濃度雖略高，但仍在空氣品質標準1000 ng/m3安全範圍內，一般燃燒木材較不會產生戴奧辛，至於監測的重金屬數值也在正常範圍內。
環保局表示，針對廢木處理，堆置樹枝已發包委託廠商進行破碎外，也已增購1台破碎機加速作業，預計6月底完成，將作為堆肥資材、綠化工程運用，以及掩埋場、公園、步道舖設，並開放民眾領用。
消防局表示，此次悶燒並非典型的火災案件，已責由業務科搜集國內外相關資料及類似案例，近期內市府將統一召集各權責局處、單位開會檢討，以降低此類案件發生頻率，並減少影響範圍及災損。1060407
(中央社)
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