澎湖納骨堂旁暗夜竄火 岸巡警消合力灌救
澎湖小池角納骨堂旁草叢，半夜失火，所幸岸巡機動巡邏隊在巡邏勤務時發現，岸巡與警消聯手灌救撲滅，所幸未釀成災情。
岸巡7總隊所屬講美機動巡邏隊今天清晨近4時許，在執行岸際巡邏勤務時，發現小池角納骨堂旁的草叢噴出熊熊火光，除了通報官兵打火外，也通報西嶼消防分隊，共出動4車10餘人灌救，所幸火勢獲得控制。
岸巡7總隊表示，火燒的面積長達30公尺，初研判為可能是民眾不慎燒金紙導致延燒，但深更半夜還有人在燒金紙，也不可思議，所幸火勢在警消與岸巡人員合力灌救後順利撲滅。1060407
(中央社)
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