交通部：機車使用調查是真的 非LINE詐騙
LINE今天流傳交通部寄發機車使用狀況調查表是最新詐騙手法。交通部立即澄清，調查是真的，絕不是詐騙。
很多人今天都收到一則LINE訊息，內容是「詐騙集團最新手法，這一次是用交通部機車使用狀況調查寄文件到你家，記住文件上面的電話千萬不要打，這是詐騙最新手法」。
交通部發布澄清稿，提出下列4點說明：
一、交通部統計處確實於106年3月23日寄出機車使用狀況調查表及致受查戶函，文件上的電話確為交通部統計處同仁專線，並非詐騙電話，LINE上所傳其為詐騙集團最新手法，並非事實，請受查戶放心填答調查表。
二、交通部為蒐集機車使用情形及使用者對政府相關措施意見，每2年辦理1次機車使用狀況調查。目前我國機車登記數為1367萬輛，調查是以統計理論隨機抽樣方式抽出樣本2萬5000輛，由於抽出率極低（0.2%），並非每位機車使用者都會收到調查表。
三、這項調查是由行政院主計總處依統計法核定有案的統計調查，為避免民眾誤以為是詐騙信函，在調查期間，交通部首頁（http://www.motc.gov.tw）、行政院主計總處（https://www.dgbas.gov.tw）及165反詐騙首頁（https:// www.165.gov.tw）都有公告調查訊息，受查者可上網查證。
四、受查者若對調查內容有疑義，可先以電話查證，交通部總機：（02）2349-2900，轉分機2711~3、2715~6、2719及2734，將有專人為民眾服務。1060407
(中央社)
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