朴海鎮新劇Man x Man與線上同步播出
網路電視串流服務商Netflix相關人士今天透露，已與JTBC簽署版權協議，平台將於21日起與南韓JTBC同步播出由演員朴海鎮等主演的新劇「Man x Man」（韓、美地區除外）。
南韓「亞洲經濟」報導，目前Netflix共向全球190個國家和地區提供影劇租賃服務。「Man x Man」的片源將在JTBC播出的一個小時後上傳至Netflix，會員即可觀看到最新劇集。
據報導，不僅如此，為了方便觀看，Netflix還提供了英語、法語、德語、西班牙語、義大利語、葡萄牙語、日語、印度語等字幕。Netflix首次與南韓電視台同步播出電視劇，引發業界矚目。
韓劇「Man x Man」以特殊警衛幹員「金蔎雨」與大明星「呂雲光」的兄弟情作為焦點展開，講述長時間以明星身分生活的演員和其擁有特殊調查權、負責警衛工作的保鏢之間所發生的故事，將於21日首播。1060407
(中央社)
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