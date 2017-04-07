川習會登場 賴清德梅健華未回應
「川習會」登場，台南市長賴清德和美國在台協會（AIT）台北辦事處長梅健華今天出席台灣文學館美國台灣雙展；賴清德說，川習會談北韓，台灣和美國用文學對話，別有一番情境。
「描繪美國：美國文學行旅特展」及「綠色之夢─當代台灣自然書寫特展」在國立台灣文學館揭幕，賴清德和梅健華（Kin W. Moy）出席。
面對媒體詢問「川習會（美國總統川普（Donald John Trump）與中國大陸國家主席習近平會面）」，梅健華未回應，由AIT文化新聞組長周書龍（Joseph Bookbinder）代答；周書龍說，今天以雙展活動為主，不談其他問題。
對媒體詢問，賴清德表示，他一早出門上班，沒時間看川習會，看了再回應。1060407
(中央社)
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