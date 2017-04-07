環團抗議掩埋場空汙 中市府：檢討廢木去化
台灣護樹協會、台中市原鄉文化協會、主婦聯盟台中分會等多個環保團體，今天（7日）到市府抗議文山掩埋場悶燒8天，焦臭味造成嚴重空汙。對此，市府表示，此次悶燒屬非典型的火災案件，近期將召集各權責單位開會檢討，盼能汲取經驗，減少類似案件發生機會。
數個公民團體今天到市府廣場高舉抗議看板，抨擊文山掩埋場悶燒多日，造成空汙嚴重，很多民眾多年未發作的氣喘都因此誘發，質疑附近師生在戶外上課，暴露在空汙下，健康受影響。
台灣護樹協會理事長張美惠質疑，如果只是枯樹枝悶燒，為何會有異常的鉛濃度數據？市府應變機制太慢，也未編列經費購置碎木機，憂心再重演廢木悶燒，要求市府盡快實施將樹木轉變為可利用的資源。
台中原鄉協會總幹事江慶洲希望市府拿出公信力，也要成立專案小組公布所有的監測結果，文山掩埋場悶燒的除了廢木之外，是否還有其他有汙染的廢棄物，要向市民做個交待。
對此，市府回應表示，南屯區文山掩埋場日前因廢木引起悶燒，市府即刻啟動搶救工作，由消防局、環保局、義消、空拍及空勤、怪手師傅等單位連續5日24小時輪值，進行翻挖灌救及巡查，3月31日下午撲滅火勢後也持續派員警戒監控，進行焚化爐底渣覆土作業至4月3日，確保不再復燃。
環保局副局長吳東燿說，為即時了解現場及週邊空氣品質狀況，環保局從3月28日起調動空氣品質監測車在現場，及敏感點春安國小進行監測，鉛濃度雖略高，但仍在空氣品質標準安全範圍內，一般燃燒木材較不會產生戴奧辛，至於監測的重金屬數值也在正常範圍內。
為監控是否對民眾造成影響，另設置於東海大學圖書館的移動式監測車數值，59項揮發性有機物質的監測平均值都無異常。
環保局表示，針對廢木處理，堆置樹枝已發包委託廠商進行破碎外，也已增購1台破碎機加速作業，預計6月底完成，將作為堆肥資材、綠化工程運用，以及掩埋場、公園、步道舖設，並開放民眾領用。
日後天災期間產生的樹枝將由各局處分工處理，減少大量堆置情形，並加強其他暫置區域的管理監控，透過樹枝分堆堆置方式闢出防火區域，也將加強灑水，強化預防性措施，杜絕悶燒自燃情形。
消防局也表示，此次悶燒並非典型的火災案件，該局已責由業務科搜集國內外相關資料及類似案例，近期內市府將統一召集各權責局處、單位開會檢討，以降低此類案件發生頻率，並減少影響範圍及災損。
環保局移除颱風期間傾倒的路樹，暫置於文山三期掩埋場廢木暫置區，已完成委託破碎，持續進行樹枝破碎再利用作業，24日因天候關係發生自燃現象，該局主動巡查發現後立即配合消防局全力處理，迅速於24小時內將影響控制在最低。
(中時)
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