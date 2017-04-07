環團抗議掩埋場空汙 中市府：檢討廢木去化

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環保和護樹等公民團體今天到台中市府廣場抗議文山掩埋場悶燒多日，造成嚴重空汙。（盧金足攝）

「為何悶燒廢木，鉛濃度會飆高！」公民團體質疑掩埋場掩埋其他廢棄物。（盧金足攝）

文山掩埋場悶燒後，環保和警消人員24小時接力滅火，撲滅火勢後確保不再復燃。（圖／台中市府提供）

環保局表示，移除颱風期間傾倒的路樹，暫置於文山3期掩埋場廢木暫置區，已完成委託破碎，持續進行樹枝破碎再利用作業。（圖／台中市府提供）

台灣護樹協會、台中市原鄉文化協會、主婦聯盟台中分會等多個環保團體，今天（7日）到市府抗議文山掩埋場悶燒8天，焦臭味造成嚴重空汙。對此，市府表示，此次悶燒屬非典型的火災案件，近期將召集各權責單位開會檢討，盼能汲取經驗，減少類似案件發生機會。

數個公民團體今天到市府廣場高舉抗議看板，抨擊文山掩埋場悶燒多日，造成空汙嚴重，很多民眾多年未發作的氣喘都因此誘發，質疑附近師生在戶外上課，暴露在空汙下，健康受影響。

台灣護樹協會理事長張美惠質疑，如果只是枯樹枝悶燒，為何會有異常的鉛濃度數據？市府應變機制太慢，也未編列經費購置碎木機，憂心再重演廢木悶燒，要求市府盡快實施將樹木轉變為可利用的資源。

台中原鄉協會總幹事江慶洲希望市府拿出公信力，也要成立專案小組公布所有的監測結果，文山掩埋場悶燒的除了廢木之外，是否還有其他有汙染的廢棄物，要向市民做個交待。

對此，市府回應表示，南屯區文山掩埋場日前因廢木引起悶燒，市府即刻啟動搶救工作，由消防局、環保局、義消、空拍及空勤、怪手師傅等單位連續5日24小時輪值，進行翻挖灌救及巡查，3月31日下午撲滅火勢後也持續派員警戒監控，進行焚化爐底渣覆土作業至4月3日，確保不再復燃。

環保局副局長吳東燿說，為即時了解現場及週邊空氣品質狀況，環保局從3月28日起調動空氣品質監測車在現場，及敏感點春安國小進行監測，鉛濃度雖略高，但仍在空氣品質標準安全範圍內，一般燃燒木材較不會產生戴奧辛，至於監測的重金屬數值也在正常範圍內。

為監控是否對民眾造成影響，另設置於東海大學圖書館的移動式監測車數值，59項揮發性有機物質的監測平均值都無異常。

環保局表示，針對廢木處理，堆置樹枝已發包委託廠商進行破碎外，也已增購1台破碎機加速作業，預計6月底完成，將作為堆肥資材、綠化工程運用，以及掩埋場、公園、步道舖設，並開放民眾領用。

日後天災期間產生的樹枝將由各局處分工處理，減少大量堆置情形，並加強其他暫置區域的管理監控，透過樹枝分堆堆置方式闢出防火區域，也將加強灑水，強化預防性措施，杜絕悶燒自燃情形。

消防局也表示，此次悶燒並非典型的火災案件，該局已責由業務科搜集國內外相關資料及類似案例，近期內市府將統一召集各權責局處、單位開會檢討，以降低此類案件發生頻率，並減少影響範圍及災損。

環保局移除颱風期間傾倒的路樹，暫置於文山三期掩埋場廢木暫置區，已完成委託破碎，持續進行樹枝破碎再利用作業，24日因天候關係發生自燃現象，該局主動巡查發現後立即配合消防局全力處理，迅速於24小時內將影響控制在最低。

(中時)