蛋頭先生成絕響 90歲老牌男星唐里克斯病逝

替蛋頭先生配音的唐里克斯美國時間6日上午病逝。（圖／翻攝自Toy Story官網；達志影像）

「胡迪」湯姆漢克斯發文哀悼。（圖／達志影像；翻攝自推特）

「巴斯光年」提姆艾倫不捨。（圖／達志影像；翻攝自推特）

曾在經典動畫《玩具總動員》系列中替「蛋頭先生」配音的老牌男星唐里克斯（Don Rickles）今(7日)傳出病逝，美國時間6日上午，他在洛杉磯家中因腎衰竭辭世，享耆壽90歲，據悉他已為明年將上映的《玩具總動員4》配好音，電影公司將如何處理他的最後表演，引人關注。

唐里克斯為60年代走紅的傳奇諧星，當年他在法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）引薦下入行，以逗趣口才獲得一票粉絲支持，並擁有自己的脫口秀節目《The Don Rickles Show》，也曾參加電視劇表演。

唐里克斯最為大人小孩熟知的作品，是近年來為《玩具總動員》中「蛋頭先生」獻聲，替胡迪配音的湯姆漢克斯（Tom Hanks）稍早得知噩耗，在推特發文說：「一位神今天過世了，唐里克斯，我們永遠不想失去你，絕不」，「巴斯光年」提姆艾倫（Tim Allen）則說：「唐里克斯是我成為喜劇演員其中一個理由，我很難過」。

脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）表示：「和唐里克斯相處的90年根本就不夠，他是我有榮幸認識的人之中最貼心、可愛的，我們已經開始想念你」，大導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）發聲明說，很榮幸可以跟他合作《賭國風雲》（Casino），讚揚他將喜劇變成藝術，無可取代，而唐里克斯家人表示，會替他舉行私人告別式，呼籲粉絲別花錢送花，可將錢轉捐到洛杉磯兒童醫院，將愛傳出去。

(中時電子報)