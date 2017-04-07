蛋頭先生成絕響 90歲老牌男星唐里克斯病逝
曾在經典動畫《玩具總動員》系列中替「蛋頭先生」配音的老牌男星唐里克斯（Don Rickles）今(7日)傳出病逝，美國時間6日上午，他在洛杉磯家中因腎衰竭辭世，享耆壽90歲，據悉他已為明年將上映的《玩具總動員4》配好音，電影公司將如何處理他的最後表演，引人關注。
唐里克斯為60年代走紅的傳奇諧星，當年他在法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）引薦下入行，以逗趣口才獲得一票粉絲支持，並擁有自己的脫口秀節目《The Don Rickles Show》，也曾參加電視劇表演。
唐里克斯最為大人小孩熟知的作品，是近年來為《玩具總動員》中「蛋頭先生」獻聲，替胡迪配音的湯姆漢克斯（Tom Hanks）稍早得知噩耗，在推特發文說：「一位神今天過世了，唐里克斯，我們永遠不想失去你，絕不」，「巴斯光年」提姆艾倫（Tim Allen）則說：「唐里克斯是我成為喜劇演員其中一個理由，我很難過」。
脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）表示：「和唐里克斯相處的90年根本就不夠，他是我有榮幸認識的人之中最貼心、可愛的，我們已經開始想念你」，大導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）發聲明說，很榮幸可以跟他合作《賭國風雲》（Casino），讚揚他將喜劇變成藝術，無可取代，而唐里克斯家人表示，會替他舉行私人告別式，呼籲粉絲別花錢送花，可將錢轉捐到洛杉磯兒童醫院，將愛傳出去。
(中時電子報)
關鍵字：唐里克斯
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。