陳菊拜會布蘭登堡邦副議長
高雄市長陳菊偕同高雄市議長康裕成率領研考會主委劉進興、捷運局長吳義隆、都發局長李怡德局及經發局長曾文生等市府團隊，於6日上午在德國柏林進行參訪，由台灣駐德國代表處謝志偉大使接待安排行程，拜會德國布蘭登堡邦邦議會副議長Dieter Dombrowski並參觀EUREF-campus永續綠能示範園區，瞭解德國在綠能示範園區的經驗及成效。
布蘭登堡邦環繞著柏林邦，該邦首府是波茨坦，布蘭登堡主要產業為生技產業、能源技術產業、光學產業、資通訊產業及創意產業，透過研究及技術的緊密聯繫，為德國首都地區經濟的蓬勃發展提供保障。
大使謝志偉提到，台北就像是德國的柏林，高雄就像是慕尼黑，希望更多德國朋友能夠認識高雄，Dieter Dombrowski副議長提及過去曾在東德坐過黑牢。陳菊表示，這次拜會希望能吸取德國在轉型正義的經驗，也提及希望波茨坦交響樂團能夠與高雄市立交響樂團進行交流，並邀請Dieter Dombrowski副議長到高雄參訪出席2017高雄生態交通全球盛典。
下午接著參訪位於德國柏林EUREF-campus係將過去具有百年歷史之煤氣工廠改建為綠能環保示範園區，作為德國由化石燃料轉變為永續綠能之改革標誌，此園區以循環經濟、氣候變遷調適、生產數位化與電能運輸為四大產業主題，進駐包含CISCO、Alphabet、DB Engineering Consulting等世界重要之綠能生產、智慧城市與循環經濟廠商，作為建設柏林更好未來之核心。
EUREF-campus內Mint公司主要為鑽研淨水技術與封閉式藻類養殖技術之企業，藉由結合兩者製造可以作為營養品，藥品跟及保養品，能兼顧減碳與節能目標，接著參訪Ｍint公司的子公司InfraLab，藉由提供小型彈性空間，提供對於氣候變遷調適、數位內容、電能運輸與循環經濟的對象，執行各種專案，德國成立「成長、結構轉型及區域發展委員會」，由德國聯邦經濟事務與能源部帶領相關政府部門與地區代表共同研商，協助受能源轉型影響的部門適應。
陳菊表示，高雄正面臨產業轉型，為擺脫高雄重工業的歷史宿命，目前正與中央政府合作推動循環經濟專區，希望能夠在產業及環境兼顧下，提升傳統產業的價值，正積極努力的目標，透過參訪吸取德國的經驗，未來高雄在規劃產業政策時，可以做為參考依據。
(中時)
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