外媒：北韓駐陸外交官網路兜售核原料

北韓駐北京大使館的三等秘書日前在網路上刊登廣告，「出售高純度的鋰6，從丹東港發貨」。這則廣告引起全球情報機構的注意，因為鋰6能迅速讓普通的原子彈變成氫彈。

紐約時報報導，這則廣告內容為「每月出售22磅（約10公斤）高純度鋰6，從中國丹東港發貨」。廣告中的賣家甚至提供了自己的手機號碼，身分隨後被確認為北韓駐北京大使館三等秘書。

報導指出，廣告上的街道地址實際上根本不存在，打過去的電話不是被掛斷，就是無人接聽。如果這件事是在北京的北韓大使館內進行，那距離中國大陸國家主席習近平住的地方大約只有2.5英里（約4公里）。

習近平正在美國佛羅里達州和美國總統川普（Donald Trump）會面。外界預期，如何遏止北韓的核武野心將是雙方討論重點。川普稍早前在空軍一號上說，「相信中國會加緊停止北韓的挑釁行為」。

不過，鋰6能迅速讓普通的原子彈變成氫彈，將破壞力最高放大1000倍。有專家表示，銷售鋰6的廣告證明，北韓已經大量生產了這種珍貴原料，現在阻止北韓成為先進的核國家為時已晚。

北韓在2016年1月6日宣布成功試爆了一枚小型氫彈，一些國際專家當時曾質疑北韓是否有足夠的技術水準試爆氫彈。然而，若北韓的宣稱屬實，意味北韓首次進行了這種核武器的實驗。1060407

(中央社)