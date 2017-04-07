漁船違規拖網 澎湖海巡逮個正著

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澎湖籍漁船「吉榮祥」號7日上午在澎湖近海違規拖網作業時，被澎湖海巡隊逮個正著，依法移請漁政主管機關裁處。（澎湖海巡隊提供）中央社 106年4月7日

澎湖籍漁船「吉榮祥」號今早在澎湖近海違規拖網作業時，被澎湖海巡隊逮個正著，依法移請漁政主管機關裁處。

澎湖海巡隊執行「護永專案」，今天上午9時許接獲第13巡防區報指出，在翁公石西北5.3浬處有疑似違規拖捕作業，海巡艇10061馳赴發現「吉榮祥」號許姓船長等5名船員正在拖網作業，當場要求起網駛離，並依法送主管機關裁罰。

澎湖為維護漁業資源永續，制訂近岸禁止拖網作業，海巡單位也針對易發生違規拖網作業的海域，加強執行「護永專案」勤務，打擊非法捕撈。1060407

(中央社)