故宮好巿多遭詐 冒牌防火塗料商起訴

防火塗料商恩企實業涉宣稱防火塗料為英國生產，卻從泰國進口原料予以混充，用在故宮南院、好市多等處賺暴利。台北地檢署今天依詐欺等罪起訴負責人汪惠南、周榮華夫婦等9人。

檢方指出，塗料商恩企實業公司自稱獨家代理英國一家防火塗料，實際上卻涉嫌從泰國等地進口低價塗料調製，為了增加黏稠性，還加了澱粉，用在故宮南院、美式量販店好市多等41處地點。

汪惠南、周榮華夫婦到案後坦承拿劣質品混充，而負責施作故宮南院的簡姓監工也證稱，由於混了澱粉，塗料顆粒大，當時還不好施工。

調查局另外移送汪惠南、周榮華等人涉嫌洗錢罪，但檢方認為，檢方在偵辦初期，即已查扣沒收2人名下8筆不動產、銀行現金500多萬，認定沒有洗錢犯罪，另予以不起訴。1060407

(中央社)