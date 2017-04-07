國際檢協會邀2檢察官 分享一銀案經驗
台灣檢察官的辦案能力，令國際讚嘆！國際檢察官協會(IAP)針對亞太地區跨國犯罪，日前邀請北檢檢察官張安緘、黃紋綦2人，分享台灣成功追訴一銀盜領案，以及介紹台灣犯罪資產追還機制、防制洗錢的新措施，令與會的各國檢察官印象深刻。
IAP第10屆亞太及中東地區會議4月6、7日在南韓釜山舉行。檢察官協會由國際及兩岸交流委員會召集人陳文琪率團，與高檢署檢察官張熙懷，北檢檢察官張安箴、黃紋綦、洪敏超，雄檢主任檢察官李宛凌、檢察官李明蓉及退休檢察長洪光(火宣)8人出席。
IAP本次會議主題為「亞太地區之跨國犯罪」，出席人士包括亞太及中東國家地區檢察總長、檢察長、司法部主管官員、檢察官；IAP及聯合國國際刑事法院機制（UNMICT）等國際組織之代表等80餘人出席會議，討論有關加強機關間及國際間合作打擊犯罪、追還犯罪資產及精進打擊犯罪策略等議題。
為期2天的會議中，北檢檢察官張安箴報告成功追訴第一銀行跨國盜領案之偵辦經驗。各國檢察官對於台灣檢警在短短2個月內，漂亮破案，緝得嫌犯並有效追訴，且追回93%贓款，創下國際間首度破獲相關案件之事例，大為讚賞。
此外，北檢檢察官黃紋綦則報告台灣犯罪資產追還機制，介紹台灣修正刑法及刑事訴訟法，增修沒收新制，同時也介紹2016年至2017年間台灣對於防制洗錢的新措施，包括修正洗錢防制法及亞太防制洗錢組織（APG）進行第三輪評鑑而採取的措施，將加大台灣打擊犯罪在追贓方面的力度。
(中時)
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