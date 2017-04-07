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「柱你幸福」洪秀柱到員林與支持者座談搏感情

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「柱你幸福」列車到員林 洪秀柱與支持者座談搏感情
洪秀柱南下員林與支持者座談，中午一到場，前彰化縣長卓伯源母親（左一）和前國大代表楊秀霞（右一）聯合獻上花束祝福「柱柱姊」生日快樂。（謝瓊雲攝）
「柱你幸福」列車到員林 洪秀柱與支持者座談搏感情
洪秀柱步入會場前受訪時正式表態確認不會再出席參加立院黨團舉辦的政見發表會。（謝瓊雲攝）
「柱你幸福」列車到員林 洪秀柱與支持者座談搏感情
洪秀柱在眾人簇擁下步入會場。（謝瓊雲攝）

國民黨主席洪秀柱7日中午到員林，跟支持者吃炒米粉搏感情，座談會開始前接受媒體提問時回應，她向中常會正式請假，以便全力投入黨主席選舉，此外也表態確定不會參加黨團舉辦的政見發表會。

今天是洪秀柱68歲生日，她中午11點半左右抵達會場外時，受到支持者姊妹的熱烈歡迎，彰化縣前縣長卓伯源的母親與前國大楊秀霞也聯合獻上花束祝賀，隨後在眾人簇擁大喊「改革要挺柱，不走回頭路」的呼聲中步入會場，受到熱烈歡迎。

洪秀柱說，其實中常會早就希望她能早點請假，既然黨主席選舉5日開始領表，代表選舉正式起跑，請假後才能名正言順全心投入選舉行程；她強調，黨中央日前就已確定安排2場電視和6場地方的政見發表會，且都已獲得6位候選人同意，實在沒有必要再分身參加其他團體所安排規劃的，表態確定不會參加立院黨團的政見發表會。

針對黃國昌正式對她提告，洪秀柱則說，國民黨堅決拒絕核食進口、反對毒品除罪化，希望黃國昌委員將立場講清楚、說明白，在國民黨和民進黨提出的方案中擇其一，而不是用棄權的方式，若對他的立場真有所誤解，她也非常樂意，誠懇表示歉意，歡迎黃能跟國民黨站在一起。

(中時)

關鍵字：洪秀柱選舉國民黨
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