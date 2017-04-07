「柱你幸福」洪秀柱到員林與支持者座談搏感情
國民黨主席洪秀柱7日中午到員林，跟支持者吃炒米粉搏感情，座談會開始前接受媒體提問時回應，她向中常會正式請假，以便全力投入黨主席選舉，此外也表態確定不會參加黨團舉辦的政見發表會。
今天是洪秀柱68歲生日，她中午11點半左右抵達會場外時，受到支持者姊妹的熱烈歡迎，彰化縣前縣長卓伯源的母親與前國大楊秀霞也聯合獻上花束祝賀，隨後在眾人簇擁大喊「改革要挺柱，不走回頭路」的呼聲中步入會場，受到熱烈歡迎。
洪秀柱說，其實中常會早就希望她能早點請假，既然黨主席選舉5日開始領表，代表選舉正式起跑，請假後才能名正言順全心投入選舉行程；她強調，黨中央日前就已確定安排2場電視和6場地方的政見發表會，且都已獲得6位候選人同意，實在沒有必要再分身參加其他團體所安排規劃的，表態確定不會參加立院黨團的政見發表會。
針對黃國昌正式對她提告，洪秀柱則說，國民黨堅決拒絕核食進口、反對毒品除罪化，希望黃國昌委員將立場講清楚、說明白，在國民黨和民進黨提出的方案中擇其一，而不是用棄權的方式，若對他的立場真有所誤解，她也非常樂意，誠懇表示歉意，歡迎黃能跟國民黨站在一起。
(中時)
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