中市4月10日起虹揚橋調撥車道，改善台74線交通

虹揚橋是台中市首度試辦的調撥車道措施。（盧金足攝）

改善台74線壅塞，台中市府4月10日起實施虹揚橋調撥車道。（圖／台中市府提供）

民眾注意了！連接台中工業區與市中心的虹揚橋，10日起從上班日的下午5時至7時試辦調撥車道，提醒用路人配合道路相關管制設施及警方的指揮行駛。

虹揚橋是台中市首度試辦的調撥車道措施，交通局表示，長度約200公尺的朝馬路「虹揚橋」調撥車道相關工程配套措施都已完成，可供進城方向左轉環中路車輛使用，調撥車道上方已設置禁止進入、車道僅准左轉通行、調撥車道起訖點等相關標誌標線，同時增設車道管制號誌。

虹揚橋每逢下班尖峰時間進城方向常有壅塞情形，且匝道停等車流常回堵至台74快速道路主線，為改善狀況，交通局將自10日起，於上班日的下午5時至7時試辦調撥車道，提醒用路人配合道路相關管制設施及警方的指揮行駛。

交通局長王義川表示，市府去年結合交通局、警察局、建設局及各區公所等資源與人力，跨局處合作推動台中市17處重要路口(段)易壅塞改善，透過重新配置車道、號誌時相簡化、開放紅燈右轉、削減分隔島及其他交通管理措施，約95%以上路口(段)改善成效達15%以上。

其中，環中路與五權西路口整體運輸效率成功提升達34%，太平區中山路匝道、北屯區松竹路匝道的停等時間及長度縮短20%以上，而西屯區青海路匝道口與向上路口縮短50%以上。

市府依據去年成功經驗，今年持續檢討易壅塞路口(段)，為改善虹陽橋下班尖峰時間進城方向壅塞狀況，並疏解匝道停等車流回堵至台74主線，市府跨局處決策小組經多次現勘後，決定自10日起的上班日下午尖峰時段實施車道調撥，預期可縮短朝馬路(虹揚橋)進城方向1.5個週期、縮減停等車隊1/2，並延長台74下朝馬交流道的綠燈秒數，以有效改善回堵及周邊路況。

王義川表示，用路人在實施初期行經該路段時，請依交通設施及警方的指揮行駛，未來交通局也將持續觀察車流狀況滾動檢討，適時調整環中路與朝馬路口號誌秒數及管制方式，以有效縮短用路人停等時間。

(中時)