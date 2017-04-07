高市左楠空污嚴重 國道10號交通是肇源
高雄市左楠地區空氣品質惡化，常常達到紅色警戒，監測站顯示，來自國道10號龐大的交通量是肇源之一，環保局長蔡孟裕今天表示加速汰換二行程機車，並會研議交通改善。
統計顯示，一年大約138日空品不良率，左營、楠梓區很嚴重，過去有不少因素來自中油後勁廠，但是中油高雄煉油廠、東南水泥關廠或停工後，當地的空污仍然嚴重。
高雄市議員張豐藤質詢，監測顯示左楠空污大部分原因來自於交通，尤其國10龐大的車流量在進入左營區後減速行駛，造成空污，如果無法改善，左楠空污難以解決。
蔡孟裕說，市府鼓勵並補助汰換二行程機車，要減量移動式污染源。除了汽機車污染之外，他說壽山屏障讓東北季風南吹時無法越過壽山向台灣海峽飄散，致左楠區空污難以飄散。
環保局去年鼓勵汰換二行程機車約8萬輛，今年持續以高額補助獎勵汰換，同時削減企業排放污染源。
至於國10交流道龐大的車流量問題，蔡孟裕允諾交通局研議提出對策。1060407
(中央社)
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