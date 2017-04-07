帶國民黨重返執政 吳敦義：義無反顧

吳敦義赴新竹市造勢。（徐養齡攝）

吳敦義（中）挑起扁擔，象徵要承擔起重建國民黨的責任。（徐養齡攝）

吳敦義（中）受到支持者熱烈歡迎。（徐養齡攝）

國民黨主席之戰愈來愈近，參選人前副總統吳敦義火力全開，痛批民進黨執政不力、背棄勞工，他當選後會義無反顧承擔起責任，凝聚國民黨現有資源，逐步朝重新執政的終極目標邁進。

吳敦義7日應新竹市婦聯會、青溪婦聯會等地方團體邀約，在前市長許明財、前立委呂學樟及黨籍市議員陪同下，前往新竹市向黨員拉票，吸引逾400名支持者到場力挺，現場加油、歡呼聲不斷。

吳敦義不改快人快語本色，推薦自己豐富的黨政、中央歷練，不僅讓國民黨由弱轉強，在2008年重新贏得執政，並掌南投、高雄市政府、行政院，黨政資歷豐富。

吳敦義表示，國民黨現在要做的，是團結現有35席立委，各縣市從議會到執政政府、村里長、黨部、30幾席中常委及數以萬計黨工等，要團結一致，做一個像樣的在野黨，有效制衡、有力監督，不能讓民進黨胡作非為，終極目標是要重新執政。

吳敦義另提及同性婚姻制度，指國家應給予少數人應有的尊重，若要提供極少數人的方便性，未謹慎研議就草率讓同婚制通過，這樣會引起民心反彈。

最後他提出當選後4個重點，「重建有效率、親切勤快的政府」、「重建繁榮均富的經濟」、「建構一個和諧公義的社會」、「正視92共識」。

(中時)