BL純愛太浪漫 《戀愛完成式》畫面美得像海報

《戀愛完成式》的男男曖昧情愫引發討論。（圖／可樂電影提供）

《戀愛完成式》毎一幅場景都讓觀眾驚呼「每個畫面都美的像海報一樣！」（圖／可樂電影）

近年的泰國影視發展引起一股泰劇熱潮，其中男男主題的BL劇（Boys Love，指男性間的戀愛）擁不少粉絲關注，電影《戀愛完成式》改編自真實經歷拍攝的人氣短片，男男之間浪漫純愛故事，引發不少話題，尤其泰日跨國合拍的超美雪景電影場景，也讓該片的毎一幅場景都讓觀眾驚呼「每個畫面都美的像海報一樣！」

描述男男之間浪漫純愛故事的《戀愛完成式》，除了是親身故事外，曖昧情愫引發討論，劇組更跨日拍攝浪漫場景，打造年度泰國純愛電影，《戀愛完成式》導演與演員也將在上映首周來台宣傳，也為BL劇再添話題。《戀愛完成式》將在4/21上映。

(中時電子報)