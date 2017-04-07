BL純愛太浪漫 《戀愛完成式》畫面美得像海報
近年的泰國影視發展引起一股泰劇熱潮，其中男男主題的BL劇（Boys Love，指男性間的戀愛）擁不少粉絲關注，電影《戀愛完成式》改編自真實經歷拍攝的人氣短片，男男之間浪漫純愛故事，引發不少話題，尤其泰日跨國合拍的超美雪景電影場景，也讓該片的毎一幅場景都讓觀眾驚呼「每個畫面都美的像海報一樣！」
描述男男之間浪漫純愛故事的《戀愛完成式》，除了是親身故事外，曖昧情愫引發討論，劇組更跨日拍攝浪漫場景，打造年度泰國純愛電影，《戀愛完成式》導演與演員也將在上映首周來台宣傳，也為BL劇再添話題。《戀愛完成式》將在4/21上映。
(中時電子報)
關鍵字：戀愛完成式
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