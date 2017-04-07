搶好康！行政執行署下周拍賣直升機、太子汽車商標
法務部行政執行署台北分署4月11日下午3時進行大拍賣，包括直升機、太子汽車註冊商標、玻璃纖維造舷外機舢舨、玉器、名牌包、高級酒類，歡迎民眾搶標撿便宜。
台北分署表示，這次聯合拍賣的標的內容豐富且多樣，除有不動產11件，以及上次未拍定的中興航空型號BK-117B-2直升機，但底價降為2500萬、還有太子汽車工業註冊商標及服務標章共18件，知名珠寶商翁記珠寶公司之玉器(玉珮、玉墬、玉墬、板指、珠鍊)。
還有日本LOUISANG皮件(駝鳥包、皮長夾、零錢包、蟒皮包)等近80項精品物件，初陣大吟釀「津和野」、常山熟成純米大吟釀、真澄純米吟釀、常山純米吟釀等日本酒、CHATEAU YON-FIGEAC紅酒、金門高粱酒(金龍牡丹)等近百瓶各類酒品，Tommy Hilfiger等名牌太陽眼鏡15支，Delonghi咖啡機1台。
另外，台北分署當天另與北檢聯合拍賣女騙子蒲念慈轎車及CHANEL、Gucci、LV系列共5個名牌包、2個鑰匙圈，以及羅敬平查扣的300張(30萬股)「原創傳媒」興櫃股票。
(中時)
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