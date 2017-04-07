白打 美空襲前 敘已撤出多數軍機

我要評比

美國海軍在總統川普令下，出動飛彈驅逐艦，對敘利亞空軍基地發射了59枚戰斧巡弋飛彈。不過，據黎巴嫩馬雅丁電視台（al-Mayadeen TV）報導，在美軍發動空襲前，敘利亞已撤出多數軍機。

據ABC新聞網報導，一名目擊者說，敘利亞軍官似乎已料到美國周四晚會發動空襲，早就撤出人員，並搬走裝備。

一位住在謝拉特（Shayrat）空軍基地附近的人權活躍分子說，數十枚戰斧巡弋飛彈擊中基地，破壞了跑道、塔台與飛行管制建築。

(中時電子報)