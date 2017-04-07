惠利成辛龍第二中2000萬 結局神逆轉觀眾傻眼
台灣藝人辛龍日前烏龍爆中頭獎4.6億台幣，韓國女團Girls Day成員惠利最近也出現類似遭遇，近日她上節目《新兩個男人Show》，玩刮刮樂當眾刮中2000萬韓元（近60萬元台幣），讓惠利開心到不顧仍在錄影中又笑又跳，還因此登上網路熱搜，而經紀公司第一時間證實此事，不久後竟神逆轉改口稱「是整人橋段」，讓網友超傻眼。
曾演出《請回答1988》的惠利日前與Girls Day其他3名成員上綜藝節目，在遊戲橋段中，惠利等人獲得刮刮卡當獎勵，眾人狂刮後，惠利發現疑似刮中2000萬韓元，起初還半信半疑說：「真的假的？」直到製作人出面說：「真的，中獎了」，使惠利狂喜，還一度在地上翻滾，引發網友熱議。
惠利所屬「DreamTea娛樂」第一時間表示：「不是騙人的，惠利真的中獎」，兩小時後「DreamTea娛樂」全面推翻先前聲明，改口說：「和製作單位確認後，發現是整人橋段，現場經紀人也被騙了」，並指因溝通有誤才出錯，引發網友群起不滿，製作單位也緊急將該集片段從網上下架，盼以此平息風波。
(中時電子報)
關鍵字：惠利、 Girl's Day
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