川普親口告知習近平 美轟炸敘利亞
美國總統川普今天在佛羅里達州馬阿拉哥度假俱樂部款待中國大陸國家主席習近平，法新社引述官員報導，川普親自告知習近平，他已下令對敘利亞發動軍事攻勢。
法新社報導，1名白宮官員表示，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）和國防部長馬提斯（Jim Mattis）已聯絡盟邦，告知有這場軍事行動。
川普也在馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部親自告知習近平。
不過俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）沒有接獲類似通知，反而是派駐敘利亞的俄國軍事官員事先被告知，以免遭遇可能引發更廣泛危機的人員傷亡。
俄國扶持敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權，曾在2013年1項協議中同意封存敘利亞化武。提勒森指控俄國無所作為，甚或串通一氣縱容阿塞德為所欲為。
白宮和軍事官員在馬阿拉哥臨時作為「敏感情報隔離設施」（Sensitive Compartmented Information Facility, SCIF）的棚內，觀看川普政府首場大規模軍事和外交政策開局。1060407
(中央社)
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